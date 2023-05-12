سيتبعون خطى زيدان .. مهاجم إسبانيول يكشف موقفه من تنظيم ممرًا شرفيًا لبرشلونة!

أثار سيرجي داردير مهاجم فريق إسبانيول الجدل بعد تصريحاته بشأن مباراة فريقه أمام برشلونة في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.
جاء هذا أثناء حوار له نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلاله أن فريقه عليه أن يلعب أمام برشلونة بشجاعة كبيرة.
وقال اللاعب: "كلما زاد احترامنا لنادي برشلونة سيكون ذلك أكثر خطورة علينا، يجب أن نكون أكثر شجاعة أمامهم وألا ندافع فقط".
وأضاف عن إمكانية تنظيم ممرًا شرفيًا للخصم: "دعوني أحتفظ برأيي لنفسي، لكنني سأقول أنني أتمنى أن يفوز ريال مدريد على خيتافي".
جدير بالذكر أن زين الدين زيدان المدير الفني الأسبق لريال مدريد كان قد رفض من قبل تنظيم ممرًا شرفيًا لبرشلونة أثناء فترة قيادته للملكي.
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