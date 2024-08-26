بعد غضب أنشيلوتي عليه.. نجم ريال مدريد يضع الرحيل في اعتباره

نجم ريال مدريد يفكر في الرحيل...

ستشهد الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية تحركات داخل صفوف ريال مدريد، خاصة بعد تفكير أحد نجوم الفريق في الرحيل عن كتيبة الميرينجي، بعد خروجه من حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن داني سيبايوس، فتح الباب أمام رحيله عن صفوف ريال مدريد، خلال الميركاتو الحالي، بسبب رغبته في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

وأشار التقرير إلى قلة مشاركة سيبايوس، في أول مباراتين بالموسم جعلته يفتح الباب أمام الرحيل، وسط اهتمام من ريال بيتيس، وموناكو، بالتعاقد مع اللاعب الإسباني، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو 2027.

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وشارك سيبايوس، لمدة دقيقة واحدة أمام أتالانتا في السوبر الأوروبي، وخمس دقائق أمام بلد الوليد، ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن ريال مدريد، لم يكن يضع في حسبانه رحيل اللاعب، ولكن قد تتغير الأمور في نهاية الميركاتو بناء على رغبة اللاعب.

جدير بالذكر أن أنشيلوتي، قد وعد سيبايوس بالحصول على فرصة أكبر هذا الموسم، وبالفعل كان صاحب الـ 28 عامًا، أحد نجوم الفريق في المعسكر التحضيري، ولكنه خرج من حسابات مدربه بعد بداية المباريات الرسمية، وعاد كلاعب بديل مثل الموسم الماضي.