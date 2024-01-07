"ارتدوا نظارة" .. نجم ريال مدريد يهاجم صحيفة بسبب انتقاده!

لم يعجبه تقييمه

أبدى لاعب ريال مدريد داني سيبايوس امتعاضه من صحيفة "ماركا" علناً بسبب تقييمها لظهوره في لقاء كأس الملك الأخير.

وشارك متوسط الميدان العائد من لتشكيل الفريق الأساسي في اللقاء ضد أراندينا أساسياً، ولعب المباراة كاملة في الانتصار بنتيجة 3-1 لحساب دور ال32.

وانتقدت صحيفة "ماركا" التي تصدر في العاصمة الإسبانية مدريد أداء سيبايوس في لقاء مساء السبت، واعتبرته من أسوأ لاعبي الفريق.

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اللاعب لجأ لحسابه على X، إذ قام بإعادة نشر كلمات الصحيفة عنه وعلق كاتباً: "ارتدوا النظارات".

ولعب سيبايوس مباراته رقم 13 هذا الموسم بقميص الفريق الملكي، ولكن شارك فقط في 387 دقيقة بها.