في كرة القدم لا شيء مضمون..

يؤمن داني سيبايوس بأن طريقة لعبه ستكون مناسبة للغاية لأفكار المدرب كارلو أنشيلوتي، معربًا عن آماله في الاستمرار مع ريال مدريد.

وعاد سيبايوس إلى النادي الملكي بعد الإعارة لمدة عامين إلى آرسنال، والآن يحلم بأن تكون له مكانة أساسية رغم اكتظاظ مركزه بنجوم آخرين.

ولا يزال مستقبل سيبايوس مجهولًا بشكل عام، فالحديث عن أن إدارة الريال تفكر في إعارته خصوصًا مع اهتمام ميلان الكبير بالحصول على توقيعه.

الدولي الإسباني في حديث للصحافة قال عن مستقبله "لا أمان في كرة القدم، عليك أن تعيش في الحاضر فقط، لقد قلت بصوت واضح ما أريد، أركز على التعافي الآن فقط".

وواصل متحدثًا عن الفارق بين مدربه السابق زين الدين زيدان وأنشيلوتي "إنهما مدربان مختلفان للغاية".

بطولة السوبر ليج تعود للحياة في برشلونة

وتابع "مع زيزو أتيحت لي الفرصة للتدرب معه ولعب المباريات، لم أقابل كارليتو بعد، لقد تابعت إيفرتون في الدوري الإنجليزي ولعب بشكل جيد للغاية معه".

وأتم "كان يحب لعب كرة قدم جيدة مع لاعبي خط الوسط لديه، أعتقد أنني مناسب ويمكنني التوافق مع أفكاره في كرة القدم".

ويستعد ريال مدريد لانطلاق الموسم الجديد بمواجهة ديبورتيفو ألافيس الأسبوع المقبل في وجود سيبايوس الذي حصد لتوه الميدالية الفضية مع إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020.