"سيباع بأقل من قيمته" .. ناديان من إنجلترا يتنافسان لضم جوتا

البرتغالي وموسم أول غير موفق في الاتحاد

تحدثت أنباء عن عروض إنجليزية للاتحاد من أجل التعاقد مع جناح الفريق البرتغالي جوتا في الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاش الجناح البرتغالي موسماً مخيباً مع الاتحاد، إذ لعب إجمالي 25 بكل المسابقات وسجل خمسة أهداف فقط وصنع هدفاً، وغاب في النصف الأول عن قائمة الفريق بالدوري لعدم التسجيل.

وبحسب "Team talk"، أعاد توتنهام إحياء اهتمامه بضم البرتغالي بناء على طلب من مدربه أنجي بوستيكوجلو، والذي سبق له وعمل مع الجناح في سيلتيك.

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وليس فقط سبيرز من يبدي اهتمامه بضم اللاعب، ولكن هناك أيضاً وست هام الذي يعيش ثورة تجديد في صفوفه عقب تعيين جولين لوبيتيجي لتدريب الفريق هذا الصيف.

الناقد الرياضي محمد البكيري أكد عبر حسابه على "X" أنه يملك معلومة بأن اللاعب سيرحل عن الاتحاد بأقل من قيمته التي دفعها الاتحاد لضمه الصيف الماضي، والتي قاربت 30 مليون يورو.