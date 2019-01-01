تقرير مغربي: ديسابر قد يتولى تدريب الوداد بدلًا من مانولوفيتش

هل يعود ديسابر إلى الوداد مرة أخرى؟

أصبح المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، قريبًا من الرحيل عن تدريب الفريق الأحمر، وبديله سيكون الفرنسي سيباستيان ديسابر.

بيراميدز أعلن عن إقالة ديسابر مؤخرًا، بسبب سوء نتائج الفريق، ليتم التعاقد مع المدرب الكرواتي تشاتشيتش، ليقود الفريق خلفًا للفرنسي.

وأشارت صحيفة "360 سبورت" المغربية، إلى أن زوران اقترب من الرحيل عن الوداد، بسبب استيائه من إدارة ناديه، بعد التعاقدات التي قاموا بها دون علمه.

الصحيفة المغربية أكدت على أن أيام زوران مع الوداد أصبحت معدودة، والفرنسي ديسابر أصبح مرشحًا لخلافته خلال الفترة القادمة".

ديسابر كان يتولى مهمة تدريب الوداد في وقت سابق، حيث قاده خلال الفترة من أكتوبر 2016 وحتى يناير 2017.

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ولعب الوداد تحت قيادة ديسابر 12 مباراة، حقق الفوز في 5 وتعادل في 6 مواجهات وخسر مباراة واحدة فقط، ليرحل بعدها.

الوداد يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري المغربي للمحترفين برصيد 19 نقطة، خلف نهضة بركان المتصدر بـ21 نقطة.

ويحتل الوداد البيضاوي المركز الثاني في مجموعته ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلف المتصدر صن داونز الجنوب إفريقي.