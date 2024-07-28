مزايا لا تنتهي لمبابي في ريال مدريد.. سيارة جديدة هدية لنجم فرنسا!

سيارة فارهة هدية لمبابي مع الميرينجي...

تلقى كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، والمنضم حديثًا إلى صفوف الفريق، من باريس سان جيرمان، هدية ثمينة عبارة عن سيارة فارهة من شركة "BMW".

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن مبابي، على وشك الحصول على سيارة تقدر قيمتها بـ 164 ألف جنيه إسترليني، كجزء من رعاية شركة السيارات الألمانية، لنادي ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن جزء من تعاون ريال مدريد، مع الشركة الألمانية، فإن كل لاعب في الفريق الأول والمدير الفني، ومعهم رئيس النادي، يستلمون سيارة جديدة بداية كل موسم.

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وكشفت الصحيفة عن مميزات سيارة مبابي، الجديدة مع ريال مدريد، فهي تأتي بمحركين أحدهما على المحور الخلفي بقوة 489 حصانًا، والآخر على المحور الأمامي بقوة 285 حصانًا، وتصل من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 3.7، كما أنها هي نفس السيارة التي يمتلكها الرئيس فلورنتينو بيريز.

جدير بالذكر أن مبابي، يقضي في الوقت الحالي عطلته الصيفية، بعد أن تم تقديمه للجماهير على ملعب سانتياجو برنابيو قبل أسبوعين تقريبًا، ومن المنتظر ان ينضم للفريق بعد نهاية المعسكر الخارجي في الولايات المتحدة، استعدادًا للموسم الجديد.