سيارة لم تصل العاصمة أبدًا.. ريال مدريد فوت التعاقد مع ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس!

ريال مدريد كاد يتعاقد مع ميسي وبوسكيتس

يبدو أن ريال مدريد لسبب أو لآخر فوت فرصة التعاقد مع نجم برشلونة وهدافه وهداف الدوري الإسباني التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو ما زال يافعًا، ليس ليو وحده بل زميله بعدها في برشلونة وقائد الفريق سيرجيو بوسكيتس.

وقال مانولو روميرو الذي عمل كشافًا للاعبين لريال مدريد في كتالونيا لإذاعة سير كتالونيا "وكيل عرض ميسي على ريال مدريد، ليو كان يجلس في سيارتي. هوراسيو جاجيولي الذي كان وكيل ليو وقتها قال إن والده محبط جدًا لاعتقاده أن ريال مدريد لن يمنحونه الفرصة. كنا نشاهد مباراة وتحدثنا وقال لا تخبرني مرتين بأنك ستأخذنا إلى مدريد، اتصل بالرؤساء فتحدثت إليهم في مدريد ولهذا كان ميسي في سيارتي لكن هوراسيو قال: ماذا عن فيجو؟ كانت قصة انتخابية لكن تعرف مدريد وبرشلونة ينبحان لكن لا يعضان بعضهما".

روميرو قال أيضًا إن ريال مدريد كان قد أرسل فاكسًا للتعاقد مع سيرجيو بوسكيتس من ناديه الأم، لكن وقت علم برشلونة بالأمر تصرفوا سريعًا وضموه لأكاديميتهم.