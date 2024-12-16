فيديو | يتفاوض على استبدال سيارة صديقه بأخرى .. موقف طريف لابن كريستيانو رونالدو في شوارع الرياض

كريستيانو جونيور يبدو مهووسًا بالسيارات كوالده..

يبدو أن كريستيانو جونيور؛ نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، قد انخرط بشكل كبير في الحياة بالرياض، لدرجة دفعته للوقوف في الشارع للتفاوض على شراء سيارة أحدهم.

صاحب الـ14 عامًا انتقل للعيش في العاصمة السعودية "الرياض" رفقة والده وصديقته جورجينا رودريجيز في مطلع عام 2023 بعدما وقع صاروخ ماديرا عقود انتقاله للعالمي في صفقة انتقال حر.

ويومًا تلو الآخر، تنتشر عدة فيديوهات لكريستيانو جونيور مع الجماهير السعودية في الشوارع، لكن هذه المرة الموقف مختلف..

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الموقف بدأ بسؤال من مشجع لنجل رونالدو: "أبوك وينه؟!"، ليفاجئه كريستيانو بالرد بالعربية "بالبيت"، قبل أن يعيدها بالإنجليزية.

وأكد المشجع أن كريستيانو جونيور يريد أن يشتري سيارته التي هي من ماركة "مرسيدس" موديل G63 AMG.

الطريف في الموقف أن نجل الدون الذي أعجب بالسيارة كثيرًا لدرجة وقوفه لالتقاط صورة أمامها، يتفاوض على استبدال تلك السيارة المرسيدس بأخرى، لا يمتلكها، إنما هي لصديقه!

يذكر أن كريستيانو جونيور ينشط في الفئات السنية بالنصر، وأعرب مؤخرًا عن تمنيه لو يتم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم بالعالمي كي يلحق لخوض مباراة رفقة والده.