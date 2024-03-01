حدث نادر .. لاعب يوقع على العقد الاحترافي الأقصر في التاريخ!

اتجاه سائد في الدوري الأمريكي

حدث نادر لا يحدث سوى في الدوري الأمريكي، قام به نادي سياتل ساوندرز مع لاعبه السابق أوزفالدو ألونسو.

اللاعب الكوبي سبق أن أعلن اعتزاله لكرة القدم بشكل كامل في يناير الماضي، بعد أن لعب 15 موسمًا في الدوري الأمريكي للمحترفين مع أندية مينيسوتا وأتلانتا يونايتد وسياتل.

ومن جانبه أعلن سياتل ساوندرز عبر موقعه الرسمي، أن اللاعب سينضم لصفوف الفريق هذا الأسبوع لمدة يوم واحد فقط.

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الصفقة القصيرة غير المعتادة تعني أنه سيعتزل رسميًا مع النادي الذي لعب له 338 مباراة، في تكريم للاعب الذي يحظى بالكثير من التقدير بين جماهير الفريق ومجلس الإدارة.

وكان ألونسو قد جاء للولايات المتحدة أول مرة في عام 2007، وهو الآن مواطن أمريكي وسيتم إقامة حفل خاص لتكريمه في المباراة القادمة بين سياتل وأوستن إف سي بالدوري المحلي.

يذكر أن عقد اليوم الواحد هو الاتجاه السائد في الدوري الأمريكي لتكريم اللاعبين قبل اعتزالهم، حيث يسير ألونسو على خطى كل من برادلي رايت فيليبس ودييجو فاليري، حيث أنهى الأول مسيرته مع نيوروك ريد بولز، والثاني مع بورتلاند تمبرز.