سؤال لعين .. السير أليكس فيرجسون اعتدى على صحفي بسبب رونالدو!

كان يفعل كل شيء للدفاع عن لاعبيه

كان من المعروف عن السير أليكس فيرجسون عصبيته الشديدة خلال فترة تدريبه لمانشستر يونايتد، ولكن الأمر وصل لدرجة أن يقفز للتهجم على أحد المراسلين!

جيف شريفز المراسل السابق لشبكة "سكاي سبورتس" كشف عن واقعة حدثت في عام 2007، عندما حصل كريستيانو رونالدو لاعب يونايتد وقتها على ركلة جزاء تم تسجيلها بنجاح أمام ميدلسبره في كأس الاتحاد الإنجليزي.

شريفز قام بسؤال رونالدو عما إذا كانت الضربة التي تعرض لها خفيفة ولا ترتقي لركلة جزاء، ليجد السير أليكس فيرجسون يعترض عليه بصورة عنيفة ويقفز من مكانه لمهاجمته بطريقة جعلت ابنة دينيس لو أحد أساطير الشياطين تتدخل لفض الاشتباك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال المراسل خلال حديثه:"ذات مرة أجريت مقابلة مع رونالدو واعترض السير أليكس بشكل شديد على كلماتي، قمت بالرجوع إلى الخلف لأنه قفز نحوي جسديًا".

وسبق أن كشف المراسل المعروف عن هذه الواقعة في كتابه "في صحتك، يا جيف"، حيث قال:"فيرجسون قاتل للدفاع عن لاعبيه، سألت رونالدو عن ركلة الجزاء التي حصل عليها ضد ميدلسبره وعن سقوطه بسهولة، ووجدت بعدها السير يخرج من غرفة تبديل الملابس وتوجه نحوي مباشرة ووصف أسئلتي باللعينة".

يذكر أن الأمر انتهى بمنع شيفز من حضور المؤتمرات الصحفية الخاصة بالسير مع مانشستر يونايتد لفترة من الوقت قبل عودته بعدما هدئت الأمور.