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كوريا الجنوبية

سون يلوم نفسه على خروج كوريا من كأس آسيا

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نجم توتنهام لم يكن في حالة بدنية مناسبة لخوض البطولة وفقاً لتصريحاته
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

عاتب سون هيونج مين لاعب المنتخب الكوري الجنوبي نفسه، عقب خروج بلاده من كأس الأمم الآسيوية الإمارات 2019.

نجم توتنهام غادر الفريق الإنجليزي بشكل مؤقت في منتصف الموسم، من أجل تمثيل كوريا نحو لقب قاري جديد.

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الحلم الكوري انتهى في دور الثمانية بالخروج من قطر 1/0، وسون يعتقد أنه عجز عن مساعدة زملائه بالبطولة.

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وقال سون في تصريحات صحفية:"لم أكن جاهئزاً بشكل كامل وشعرت بالفراغ التام من الناحية البدنية".

وأضاف:"أشعر بالأسف الشديد بعدما خذلت الجميع في البطولة سواء اللاعبين أو الجماهير والمدرب".

وتابع:"أفضل عدم الحديث عن هذه الأمور، لكني لم أكن في حالة جسدية جيدة، وساعات نومي لم تكن مستقرة".

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يذكر أن صاحب الـ26 عاماً غاب عن أول مباراتين بالبطولة، قبل أن يلعب ضد الصين ويصنع هدفي الفوز.

وساهم نسبياً في تأهل كوريا على حساب البحرين في دور الـ16، واختفى بصورة كبيرة في مباراة الوداع أمام قطر.

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