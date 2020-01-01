سون يعود لتوتنهام بعد إنهاء خدمته العسكرية

قبل أيام من عودة البريميرليج.. توتنهام يستعيد نجمه الكوري

أنهى النجم الدولي الكوري الجنوبي سون هيونج مين الخدمة العسكرية في بلاده ويستعد للعودة إلى توتنهام من جديد للانضمام إلى صفوف الفريق.

وكان سون قد حصل على إعفاء من الخدمة الكاملة للجيش الكوري بعد أن ساهم في تتويج منتخب بلاده بذهبية دورة الألعاب الأسيوية في 2018.

وبخصوص ذلك، اعترف الدولي الكوري أنه استفاد من توقف نشاط كرة القدم في أوروبا بسبب فيروس كورونا لكي ينهي الأسابيع الأربعة المطلوبة منه كخدمة عسكرية.

المزيد من الفرق

وحول ذلك قال سون إنه لم يجلس في منزله خلال هذه الفترة، بل أن الأشهر الثلاثة التي توقفت فيها كرة القدم ومنافساتها كانت مزدحمة للغاية.

وأضاف: "كانت تجربة جيدة. لا أستطيع أن أقول كل ما فعلته ولكنني استمتعت به حقًا، هؤلاء الرجال كانوا لطفاء، كانت الأسابيع الثلاثة صعبة ولكني حاولت الاستمتاع بها"

وتابع: "أنا لا أعرف كيف شعر الناس حين خاضوا هذه التجربة، لكن بالنسبة لي كانت الأسابيع الثلاثة طويلة لكنها كانت تجربة جيدة، لقد استمتعت بها"

وأردف: "في اليوم الأول كنا لا نعرف بعضنا البعض وكان الأمر غريبًا بعض الشيء، ولكن سرعان ما تعرفنا على بعضنا البعض وأصبحت الأمور على ما يرام"

وأكمل: "قضينا كل الأيام معًا في غرفة واحدة، وكان هناك 10 أشخاص قريبين جدًا بالنسبة لي، وعملنا معًا، وساعدنا بعضنا البعض مما جعل الوقت رائعًا"

هو كرة القدم نفسها ومثل ميسي الأعلى.. الظاهرة رونالدو في عيون أساطير اللعبة

يذكر أن سون هيونج مين قد توج مع المنتخب الكوري بذهبية دورة الألعاب الأسيوية في أغسطس 2018، بعد أشهر قليلة من مشاركته مع المنتخب في كأس العالم.