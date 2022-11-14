سونيس "المنافق" يدافع عن تصريحات رونالدو: هذا حقه!

جرايم سونيس يدافع عن كريستيانو رونالدو وينال نصيبه من النقد!

دافع الإسكتلندي جرايم سونيس لاعب ليفربول السابق عن البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تصريحات المثيرة للجدل عن إريك تين هاج ومانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح "تووك سبورت"، وأكد خلالها أن كل ما مر به رونالدو في الأشهر الماضية يمنحه الحق للغضب والشعور بالظلم.

وقال سونيس: "هذا لاعب الكثير من الأشخاص يرونه كالأفضل في كل العصور، والمدرب لا يلعب به ضد مانشستر سيتي ويقول إن ذلك بدافع الاحترام، ثم يريد أن يشركه لدقيقتين ضد توتنهام، بالنظر إلى كل تلك الأشياء فيحق لرونالدو الشكوى".

لكن سونيس تم الهجوم عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مجموعة من الجماهير التي وصفته بالمنافق بسبب تصريحاته المغايرة التي أدلى بها في موقف شبيه مع البلجيكي روميلو لوكاكو بعد مقابلة أدلى بها الأخير، وكانت ردود اللاعب السابق وقتها أن ما قام به لوكاكو هو أمر "غير محترم"، و"سخيف"، و"مدمر للفريق".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد هاجم إريك تين هاج وواين روني وأكد أنه لا يحترم المدرب الهولندي طالما أن الأخير لا يكن له الاحترام.