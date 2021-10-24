سولشاير: يوم أسود، نحن في الحضيض لكن لن أستسلم!

تصريحات صعبة من المدرب النرويجي..

اعتبر مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير أن ليلة الهزيمة من ليفربول 5-0 هي "أحلك" أيام مسيرته التدريبية مع المانيو، ومع ذلك فرفض الاستسلام للظروف.

وتزداد احتماليات إقالة سولشاير خصوصًا وأنه يتعرض للكثير من الانتقادات منذ بداية الموسم لسوء الأداء، إلا أنه يصمم على أن بمقدوره تقديم الإضافة الفنية في أولد ترافورد.

المدرب النرويجي بعد المباراة خرج إلى الإعلام بتصريحات حزينة للغاية، حيث قال "ليس من السهل أن أقول شيئًا عن أحلك يوم قضيته قيادة هؤلاء اللاعبين".

كما أضاف "لم نكن جيدين بما فيه الكفاية فرديًا أو كفريق، لا يمكننا أن نقدم مثل هذه الفرصة لفريق كليفربول، ولكن للأسف فعلنا".

وتابع النرويجي حديثه "الأداء برمته لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية، صنعنا فرصًا وأتيحت لهم فرصًا، الهدف الثالث لهم قتل المباراة".

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"أنا المسؤول، هذا كل شيء. الجهاز الفني لدينا رائع جدًا جدًا، أنا من اختار طريقة التعامل مع المباراة، لم نكن جيدين ومنحنا ليفربول مساحات وعندما تمنح اللاعبين الجيدين المساحات، يسجلون!"

أما عن مقارنة هذه المباراة بالخسارة القاسية الموسم الماضي 6-1 من توتنهام، قال "هذا أسوأ، هذا أسوأ بأميال بالنسبة لي بصفتي لاعبًا في مانشستر يونايتد".

ورفض سولشاير الاستسلام بقوله "لقد قطعت شوطًا كبيرًا، وكمجموعة قطعنا شوطًا كبيرًا نحن قريبون للغاية، لا يمكن الاستسلام الآن".

وأتم "ستكون مهمة صعبة، نحن نعلم أننا في الحضيض، لا يمكن أن نشعر بما هو أسوأ من ذلك، دعونا نرى كيف سنتعامل في الفترة المقبلة".

مانشستر يونايتد يستعد لسلسلة من المباريات القوية الفترة المقبلة، حيث سيلعب مع توتنهام وأتالانتا ومانشستر سيتي في أقل من أسبوع.