سولشاير يهدد هجوم مانشستر يونايتد: عدم التحسن يعني ضم غيركم

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يحذر نجومه من عدم التحسن في الفترة المقبلة، ويهدد باللجوء لسوق الانتقالات.

طالب أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد نجوم خط الهجوم بالتحسن في الأسابيع المتبقية من الدوري الإنجليزي، لتحسين موقف الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية ادلى بها سولشاير ونقلتها شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن اللجوء لسوق الانتقالات يعد ضمن الخيارات المتاحة بالنسبة له.

وقال سولشاير: "للحصول على المراكز الأساسية في صفوف مانشستر يونايتد عليك أن تقاتل عليها، لا يوجد لاعب يملك حق إلهي بالحصول على مركز أساسي".

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وأضاف: "لقد كنت في نفس ذلك الموقف من قبل كمهاجم في وجود تيدي شيرينجهام ودوايت يورك بالإضافة لرود فان نيستلروي وواين روني".

وأردف: "علينا أن نبحث عن التطور طوال الوقت، لو لم يتطوروا ربما سنبدأ في البحث بأماكن أخرى عن من هم أفضل، لأننا لدينا الفرصة لنكون أكثر قوة، ولا يزال أمامنا الكثير".

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وأكمل: "لدينا أودين إيجالو كرأس حربة، لقد تواجد في ذلك المركز لفترة طويلة على عكس أنتوني مارسيال، وهو يساعده كثيرًا على جمع الخبرة في ذلك المركز، وبعض الأحيان يكون اللعب لمانشستر يونايتد صعبًا، لكننا نساعده في ذلك الجانب".

وتطرق للحديث عن ثنائية بول بوجبا وبرونو فيرنانديش: "هجومنا يعلم أن خلفه نجوم يستطيعوا صناعة الكثير من لا شيء، برونو وبوجبا لديهما الحلول طوال الوقت، اللعب أمامهما متعة حظيت بها عندما كنت مهاجم أمام بول سكولز وسيباستيان فيرون وديفيد بيكهام وراين جيجز.

جدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة بعد خوضه لـ 31 جولة.