سولشاير ينتقد الاتحاد الإنجليزي ويرفض الحديث مع رايولا

أبرز ما قاله أولي جونار سولشاير عقب فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إن الفوز على تشيلسي يعد خطوة على طريق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وفاز مانشستر يونايتد على تشيلسي في أرض ستامفورد بريدج بهدفين مقابل لا شيء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وعقب اللقاء أعرب سولشاير عن سعادته بتحقيق النقاط الثلاثة، مؤكدًا أن الفوز جاء نتيجة للعمل الجاد من الجميع طوال الفترة الماضية والتي تطور فيها الفريق.

وأضاف: "لقد قدمنا مباراة جيدة، كانت لدينا لقطات فردية رائعة في الشوط الأول ولكن لم نكن بالجودة المطلوبة، في الشوط الثاني تحسننا كثيرًا وخاصة بعد هداف ماجواير"

وتابع: "ترتيب المباريات لم يساعدنا إطلاقًا، لا أعلم لماذا لعبنا يوم الإثنين، ما الذي كان سيجري في حال لعبنا السبت وأخذنا فترة راحة كافية من أجل مباراة الخميس في الدوري الأوروبي؟ أعتقد لا شيء"

وأردف: "لا يمكنني الحديث إلا رايولا من خلال وسائل الإعلام، في حال أردت ذلك فإنه سيتم من خلال التواصل الشخصي بيني وبينه، ولا أعتقد أنني سأقوم بهذا أيضًا"

ماجواير: كنا نعلم أهمية الفوز على تشيلسي والتحامي مع باتشواي طبيعياً

يذكر أن مانشستر يونايتد قد رفع رصيده إلى النقطة رقم 38 اليوم في المركز السابع، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الرابع، وبفارق نقطتين فقط عن توتنهام صاحب المركز الخامس،