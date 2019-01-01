سولشاير يلمح لمشاركة بوجبا منذ البداية أمام نيوكاسل

اللاعب الفرنسي يعود لمكانه الأساسي رفقة الشياطين الحمر

ألمح أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد إلى إمكانية مشاركة بول بوجبا لاعب الفريق بشكل أساسي في المباراة القادمة.

ويستعد الشياطين الحمر، لمواجهة نيوكاسل مساء الخميس القادم في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي في الجولة المعروفة باسم البوكسينج داي.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي للمباراة: "دعونا نرى كيف ستكون حالة بوجبا وبما يشعر، لقد قام بعمل جيد أمام واتفورد مشاركته أساسياً أمام نيوكاسل ستكون إضافة كبيرة لنا".

وواصل: "بوجبا قادر على اللعب في أي مكان، يمكنه اللعب في وسط الملعب أو في العمق والقيام بأدوار هجومية لذا من المهم وجود بوجبا، فهو أفضل لاعب وسط شامل في العالم".

وعاد بوجبا للمشاركة مع فريقه، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، وشارك كبديل في مباراة مانشستر الأخيرة أمام واتفورد والتي خسرها بهدفين دون رد.

وتطرق المدرب النرويجي للحديث عن مباراة الخميس، وقال: "أتوقع أننا سنستحوذ على الكرة وأسلوب اللعب، ولكن لا نريد تكرار ما حدث في السابق استحوذنا على الكرة ثم خسرنا".

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وأضاف: "هناك رد فعل جيد بعد بعض النتائج السيئة، وهذا من الأشياء الجيدة للفريق هذا العام".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن من جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن المركز الخامس.