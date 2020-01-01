سولشاير يُكرر تعاسة مويس في مانشستر يونايتد!

رقم كارثي جديد..

يواصل أولي جونار سولشاير تسجيله للأرقام السيئة خلال قيادته لمانشستر يونايتد، وهذه المرة بمعادلته أحد أسوأ أرقام المدرب الأسبق للمانيو، ديفيد مويس، في أحد أسوأ مواسم النادي عبر تاريخه.

وكان مانشستر يونايتد قد تلقى هزيمة جديدة على يد آرسنال بهدف نظيف من توقيع بيير أوباميانج في أولد ترافورد وللمرة الأولى منذ 14 عامًا بمسرح الأحلام.

هذه الهزيمة هي الثالثة على صعيد البريميرليج لمانشستر هذا الموسم في ست مباريات، ليكون إجمالي نقاط المانيو هو 7 نقاط ويحتل بذلك المركز الخامس عشر بفارق 9 نقاط عن المتصدر ليفربول.

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وبعد هذه الهزيمة، يصبح مانشستر يونايتد قد حقق أسوأ بداية له في البريميرليج منذ عهد مويس من 7 سنوات، عندما حقق الرصيد نفسه بالفوز في مباراتين على سوانزي سيتي وكريستال بالاس والهزيمة من ليفربول ومانشستر سيتي ووست بروميتش والتعادل مع تشيلسي.

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كما أن مانشستر يونايتد حقق نقطة وحيدة فقط على أرضه في أولد ترافورد بالموسم الحالي من التعادل سلبيًا مع تشيلسي أيضًا، في مقابل هزيمة ثقيلة من توتنهام بستة أهداف وهزيمتين على يد كريستال بالاس وآرسنال.

بالتبعية، يكون هذا هو أسوأ سجل للشياطين الحمر في معقلهم منذ موسم 1972-1973، عندما احتلوا حينها المرتبة الثامنة عشر بعد الفشل في الفوز بأول أربع مباريات على ملعبهم.

ووجبت الإشارة إلى أن موسم ديفيد مويس الوحيد في مانشستر يونايتد أنهاه النادي العملاق في المرتبة السابعة، كما تمت إقالة المدرب الاسكتلندي قبل نهايته وتعين ريان جيجز في محله بصورة مؤقتة.

الجدير بالذكر أن مستقبل سولشاير بعد هذه البداية التعيسة محليًا يصبح على المحك وسط طرح اسم الثنائي ماوريسيو بوتشيتينو وماسيميليانو أليجري ليخلفه أحدهما في مقعد السير أليكس فيرجسون.