سولشاير يعلق على إمكانية اقتحام سوق الانتقالات الشتوية

أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يعلق على رغبات فريقه من سوق الانتقالات الشتوية.

كشف أولي جونار سولشاير المدير لفريق مانشستر يونايتد أن فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قد تشهد بعض التحركات من قبل فريقه.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق القادمة أمام بارتيزان في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وقال سولشاير: "الأولوية في الوقت الحالي لجعل اللاعبين في أفضل حالة من أجل المباراة المقبلة، هذا هو كل ما نفكر فيه بالوقت الجاري".

وأضاف: "نحن دومًا ما ننظر لضم صفقات تصلح لتكون ذات طابع طويل المدى، ربما نضم لاعب في الشتاء أو لاعبان".

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وأكمل: "ربما أيضًا لا ندخل لسوق الانتقالات الشتوية من الأساس، دومًا أهم الانتقالات تكون في الصيف، لا يمكن القيام بصفقات كبيرة في يناير".

وأردف أشلي يونج: "عندما نشاهد ماسون وجيمي وتشونج وأنجيل وبراندون نراهم يقدمون مستويات طيبة للغاية، لكن عليهم أن يستمروا في العمل والتعلم".

وأختتم: "بدأنا الموسم بشكل صعب وحققنا انتصارات بفارق هدف وحيد وكنا نتعادل في مباريات أخرى ونشعر كأننا تعرضنا للهزيمة، لكن كل شيء يتحسن والفريق يبدو أفضل في الفترة الماضية".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الـ١٢ من بطولة الدوري الأوروبي برصيد سبع نقاط.