سولشاير يطمئن الجماهير على بوجبا وراشفورد

سولشاير يتحدث عن وضعية لاعبيه المصابين وعلى رأسهم راشفورد وبوجبا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

طمأن أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد جماهير الفريق على الثنائي المصاب بول بوجبا وماركوس راشفورد مؤكدًا اقتراب عودتهما إلى كامل الجاهزية.

ويستضيف مانشستر يونايتد اليوم فريق روتشدالي على ملعبه أولدترافورد ضمن منافسات الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحول اللاعبين المشاركين اليوم، أكد سولشاير ضرورة أن يكون هناك بعض العناصر الشابة من أجل تجهيزيها للمواجهات المقبلة وكذلك من أجل المداورة حتى لا يكون هناك ضغط على مجموعة واحدة من اللاعبين.

وحول إصابة ماركوس راشفورد وموعد عودته قال: "راشفورد مازال يتعافى من إصابته، إنها ليست خطيرة جداً. نأمل بعودته قبل التوقف الدولي القادم"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 25, 2019

وأضاف: "أنخيل جوميز وديولو داجو يغيبان اليوم بداعي للإصابة ولم يتدربا معنا خلال الأيام الماضية. نأمل بجاهزيتهما لمواجهة آلكمار الخميس القادم"

وحول بول بوجبا قال سولشاير: "بوجبا كان يتدرب لعدة أيام معنا ويحتاج للعب اليوم حتى تكتمل عملية تعافيه ويكون جاهزاً لمواجهة آرسنال يوم الإثنين القادم"

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد خسر مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مضيفه ويست هام يونايتد لتتعقد وضعيته أكثر في البريميرليج.