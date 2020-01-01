سولشاير يضع كوليبالي بين أفضل ثلاثي في العالم

هل يعود خاليدو كوليبالي إلى دائرة اهتمام مانشستر يونايتد؟

تواصلت المؤشرات التي تقرب خاليدو كوليبالي من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الصيف المقبل، حيث تجددت رغبت النادي الإنجليزي في ضمه.

وكان كوليبالي قد اقترب من مانشستر يونايتد خلال الصيف الماضي، ولكن قبل أن يتجه النادي إلى هاري ماجواير وتعاقد معه كأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

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ولكن في الوقت الحالي، يجدد أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر حديثه الإيجابي حول المدافع الدولي السنغالي، مما يعزز من احتمالية التعاقد معه صيفًا.

ووضع المدرب النرويجي اسم كوليبالي رفقة فيرجيل فان دايك كاثنين ضمن 3 مدافعين في العالم خلال الوقت الحالي، والثالث هو لاعب فريقه هاري ماجواير.

وحسب المصادر المقربة من مانشستر يونايتد فإن تحرك النادي تجاه كوليبالي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة ليس مؤكدًا حتى الآن.

ولكن فقط التنبؤات جاءت من الحديث المتكرر من قبل المدرب عن ضم المدافع السنغالي، وكذلك اقتراب اللاعب نفسه من خوض تجربة جديدة بعيدًا عن نابولي.

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يذكر أن مستوى كوليبالي هذا الموسم يعد أقل من السنوات الماضية، حيث يعاني نابولي هذا العام من العديد من الأزمات التي أثرت عليه.