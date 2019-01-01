سولشاير يشيد بلينجارد ويؤكد أهمية الفوز على الصغار

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يتحدث عن أزمة فقدان النقاط أمام الفرق الصغيرة.

أكد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن سعادته بما يقدمه لاعبه جيسي لينجارد في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني لمانشستر يونايتد وتطرق خلالها لأزمة فقدان النقاط أمام الفرق الأقل في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير عن لينجارد: "الجميع لديه أمورًا يهتم بها داخل الملعب وخارجه، وما مر به في الفترة الماضية واضطر للتعامل معه سيبقى بيننا فقط".

وأضاف: "يمكن للجميع أن ينتقد أي شيء لكنني كمدير فني يجب أن أقوم بحماية اللاعبين في الأوقات الجيدة والسيئة على حد سواء".

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وأكمل عن فقدان النقاط أمام الفرق الأقل قوة: "لو كان الأمر نفسي فسنعمل على تحسين ذلك، لكن لو نظرنا للنتائج لا يجب علينا أن نقلق لهذا الحد".

وأردف: "لو كان الفريق يعاني من مشكلة تعامل مع تلك المباريات سيكون علينا العمل لتحسين ذلك، لأنني عندما لعبت كرة القدم مثل تلك المباريات تجعلك تفوز بلقب الدوري".

وأنهى تصريحاته: "هناك العديد من المباريات التي كان يمكننا أن نحقق الفوز فيها ولم نفعل ذلك، ونخلق الكثير من الفرص في كل مباراة نلعبها".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد فاز للمرة الأولى هذا الموسم في مواجهتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي على حساب توتنهام ومانشستر سيتي خلال الأسبوع الماضي.