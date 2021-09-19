سولشاير يشعر بالقلق: هل لن يحصل رونالدو أبدًا على ركلة جزاء؟

استحق في أكثر من لقطة..

أعرب المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، عن قلقه من التحكيم وقراراته حيال الأسطورة كريستيانو رونالدو بعد التغاضي عن احتساب أكثر من ركلة جزاء له في مباراة وست هام.

وطالب رونالدو ثلاث مرات بالحصول على ركلة جزاء أمام وست هام، إلا أن الحكم تغاضى عن اعتراضات الدون ومنح النادي اللندني ركلة جزاء في نهاية المباراة كان لها دافيد دي خيا بالمرصاد.

ونجح اليونايتد في العودة من لندن بثلاث نقاط هامة ساهم رونالدو بها بهدف ووضع جيسي لينجارد الهدف الثاني، وبالنسبة لسولشاير فإن البرتغالي ظُلِّم والوضع يُقلق إلى حد كبير.

ماذا قال سولشاير عن ركلات الجزاء ورونالدو؟

في حديثه إلى بي بي سي بعد المباراة، قال سولشاير "كان ينبغي أن يتحصل كريستيانو على ركلتين، الأولى والثالثة، إنهما ركلتان جزاء بالنسبة لي".

كما أضاف "أعتقد أنه تعرض إلى العرقلة ولا يمكنك الجدال حول ذلك".

وتابع النرويجي حديثه في هذا الصدد "في الأولى وضع اللاعب قدمه على كريستيانو وهو يركض بشكل مستقيم، وتعرض بوجبا للخطأ من زوما".

وأتم "أخشى ألا تحتسب ركلة جزاء أبدًا لكريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد".

ماذا قال سولشاير حول دافيد دي خيا؟

أما عن الحارس دي خيا والتصدي المذهل لركلة الجزاء، فقال "أنا أثق في دافيد وقد رأيته وهو يتصدى لركلات جزاء، فعلها أمام كريستال بالاس الموسم الماضي وقدمه تخطت الخط بأمتار قليلة".

وأضاف "رأيت مارك نوبل يحرز العديد من ركلات الجزاء، لذلك لم أكن متفائلًا وتوقعت بأن نعود إلى مانشستر بنقطة واحدة، لكن لحسن الحظ واصل دي خيا التألق".

واختتم حديثه متحدثًا عن جيسي لينجارد "لقد أصبح رجلًا ناضجًا وهو لاعب كرة قدم جيد جدًا، أنا سعيد للغاية له بعد الليلة الصعبة التي عاشها يوم الثلاثاء، إنه شخص إيجابي وحقًا إنهاء رائع منه أمام المرمى".

كيف سار موسم مانشستر يونايتد حتى الآن؟

مانشستر يونايتد يسير بصورة مثالية على الصعيد المحلي، ففي أول 5 مباريات نجح في الفوز بأربع وتعادل في واحدة فقط كانت أمام ساوثامبتون، لتكون الصدارة من نصيبه بالتساوي مع ليفربول وتشيلسي.

لكن على الصعيد الأوروبي البداية كانت مخيبة للآمال، حيث هُزم المانيو في أولى المواجهات من دور المجموعات أمام يانج بويز السويسري خارج الديار بهدفين لهدف في مباراة شهدت طرد آرون بيساكا.

من جهته، يقدم كريستيانو رونالدو أداء رائعًا بكل المقاييس مع مانشستر يونايتد، ففي أول ثلاث مباريات تمكن من تسجيل 4 أهداف.

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