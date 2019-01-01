سولشاير يحدد صفقات يناير في مانشستر يونايتد

أولي جونر سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يحدد عدد من الصفقات من أجل سوق الانتقالات الشتوية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد قد حدد عددًا من الأهداف لدعم فريقه في الشتاء المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إنديبندنت" والتي أكدت أن المدير الفني للشياطين الحمر يسعى لدعم الهجوم أولًا وقبل التفكير في أي مركز آخر.

وعانى مانشستر يونايتد من مشاكل واضحة في خط هجومه في الأسابيع الأخيرة تمثلت في عدم استغلال الفرص التي يخلقها الفريق على مرمى المنافسين.

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وذكرت الصحيفة أن الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة يأتي على رأس طلبات المدير الفني للشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت أيضًا أن اللاعب ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي يعد ضمن اهتمامات سولشاير لدعم خط هجومه في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن ماندجوكيتش كان قريبًا من الرحيل عن صفوف يوفنتوس قبل أيام للدوري القطري لكن تعثرت المفاوضات وانتشرت أنباء عن رغبته في الانضمام للدوري الإنجليزي.