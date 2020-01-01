سولشاير يبرئ نفسه من إصابة راشفورد ويرد على هجوم نيفيل

المدرب النرويجي غاضب من زميل الأمس

بشكل غير مباشر .. تكفل المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، بحق الرد والدفاع عن نفسه، بعد اتهامه بالتسبب في الإصابة المزعجة التي ألمت بالمهاجم الشاب ماركوس راشفورد.

وحمل البعض المدرب النرويجي مسؤولية الإصابة التي ستعيق الدولي الإنجليزي عن الملاعب لمدة ستة أسابيع، من باب أنه تعمد إشراك اللاعب العشريني أمام ولفرهامبتون في مباراة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي قبل أن يتعافى من إصابته.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة بيرنلي في الجولة الـ24 للبريميرليج "لن يكون لائقًا للمباراة لأنه سيغيب لفترة من الوقت، وبطبيعة الحال سيحصل على وقته للتعافي من الإصابة، ومن جانبنا، نبحث دومًا عن تطوير الفريق".

وأضاف "لم يكن مصابًا من قبل، فقط اشتكى بعد مباراة بيرنلي (ديسمبر الماضي)، وبعدها قمنا بعلاجه، وأصبحت الأمور على ما يرام في فترة إجازته، لكن فجأة عاودته الإصابة، لكن قبلها كان لائقًا".

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وختم حديثه عن مهاجمه المصاب "ماركوس لاعب جيد ورجل إيجابي، ولم يكن يريد حدوث ذلك أبدًا، لكنه يريد العودة في أسرع وقت ممكن، وبالنسبة لنا، سنمنحه الوقت، وعندما يشعر بأنه على ما يرام، فسوف يعود".

وعن الهجوم اللاذع الذي يتعرض له يونايتد من قبل مدافع النادي السابق جاري نيفيل عبر الفضائيات، قال "الموقف بالنسبة لي الآن. أننا خسرنا أمام ليفربول، وهو فريق رائع بشهادة الجميع، وأعتقد أننا كنا في المباراة حتى آخر هجمة في المباراة، بالطبع أشعر بخيبة أمل لخسارة المباراة".

وتابع "لم يكن الهدف من المباراة أن نكون ورائهم في الجدول، لكن كانت هناك علامات تعطي مؤشرات أننا نسير على الطريق الصحيح، والآن نتطلع لمباراة بيرنل، ونتطلع دائمًا لتطوير الفريق والنادي، لكن الآن، ليس الوقت المناسب لمناقشة جاري".

وردًا على الجماهير التي تنتقده لعدم ظهور ملامح مشروعه، قال "بالنظر إلى تاريخ النادي، فحتمًا نحن الآن لسنا في المكان الذي نريده لأنفسنا، ينبغي أن نكون في مكان أفضل، وهذا سيحدث بمواصلة العمل، وأنا هنا منذ 13 شهرا، وتجربتي مع اللاعبين الجدد جيدة، ولم تكن هناك شكاوى أبدًا".

وعن نشاط النادي وأهدافه في الميركاتو الشتوي، قال "لست متأكدًا بنسبة 100% مما سيحدث، إذا حدث أي شيء سنخبركم على الفور".

كما تحدث عن مباراة الغد قائلاً "لعبنا ضدهم قبل ثلاثة أسابيع ونصف، وكان ينبغي علينا بذل قصارى جهدنا للحصول على النقاط، وقد دافعنا مرة أخرى أمام شين ديتش، وما زلت أتذكر مباراة الموسم الماضي، إذ كانت المرة الأولى التي نعود فيها لمباراة بعد تأخرنا 2-0، لذا ينبغي علينا الحذر في هذه المباراة".

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وختم بالرد على سؤال حول رأيه في الاتهام الموجهة للنادي من قبل الاتحاد الإنجليزي لفشل الجهاز الفني في السيطرة على اللاعبين في ردة فعلهم الغاضبة على هدف روبرتو فيرمينو المغلي في قمة أول أمس الأحد، التي خسرها الفريق أمام ليفربول بهدفين نظيف، قائلاً "لا ينبغي أن أتحدث كثيرًا عن ذلك، دعنا ننفذ هذا القرار، فقد تفاعلت معي نفسي لأن الجميع كان يرى أن الهدف ليس صحيًا".