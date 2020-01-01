سولشاير يؤكد غياب ماجواير عن مباراة نوريتش سيتي

إصابة ولكن لن تطول..

أكد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن هاري ماجواير سوف يغيب على الأرجح عن مباراة نوريتش سيتي يوم السبت المقبل.

وكان ماجواير قد غاب عن مباراة المانيو الأخيرة أمام مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، عندما هُزِمت كتيبة سولشاير بثلاثية لهدف في قلب الأولد ترافورد.

سولشاير في تصريحات للصحافة قال عن ماجواير "لا نعرف المدة التي سيغيب عن الملاعب فيها، لن يكون ذلك طويل الأجل.".

وأضاف "لكنني لا أظن أنه سيكون جاهزًا لمواجهة نوريتش سيتي، دعنا ننتظر ونرى ما سيحدث.".

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الإصابة التي ألّمت بماجواير كانت نتيجة لمشاركته في مباراة ولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي وهو يشعر بالآلام بالفعل، وقد كان فيل جونز بديله أمام السيتي ولكنه أصيب أيضًا.

وحول جونز، قال سولشاير "كان جونز مصابًا بتمزق عضلي في المباراة، كانت أول 90 دقيقة له منذ فترة لكن الأمور مرت بسلام، كان مجرد تمزق بسيط.".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المربع الذهبي.