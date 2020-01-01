سولشاير: مانشستر يونايتد يحتاج "عقليًا" إلى الراحة

خسارة بيرنلي ليست عادلة..

يؤمن أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن فريقه في حاجة إلى الاستراحة، مشيرًا إلى أنها راحة "عقلية" أكثر من كونها بدنية لتلاحم المباريات.

تصريحات سولشاير تأتي على خلفية الهزيمة المفاجئة التي مُنيت بها كتيبته على يد بيرنلي بهدفين نظيفين في الأولد ترافورد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

المدرب النرويجي تحدث للصحافة مُعربًا عن حزنه جراء الهزيمة وقال "بالنسبة لنا، علينا أن نتمسك بقيمنا ومعتقادتنا مع العلم أنه لا توجد فائدة للشعور بالأسف على أنفسنا.".

كما أضاف "أنت تعلم أن عليك الذهاب إلى التدريبات غدًا وبعد غد وتستعد لمباراة يوم الأحد. نعلم أن لدينا عدد كبير من المباريات منذ ديسمبر، ولكن بعض تلك المباريات زادت عن الحد المتوقع وبذلنا فيها مجهودًا إضافيًا.".

"أعتقد أننا بحاجة إلى راحة استراحة منتصف الموسم عقليًا أكثر من بدنيًا، لذلك علينا أن ننسى المباريات التي خسرنا بها ونبعدها عن خطنا وننظر فقط إلى مباراة يوم الأحد."

مانشستر يونايتد يجدد الثقة في سولشاير بعد الهزيمة من بيرنلي

في الوقت نفسه، يرى سولشاير أن الهزيمة من بيرنلي لم تكن معبرة عن الأداء الذي قدمه الشياطين الحمر في المباراة، إذ قال "لن أقول أن النتيجة انعاكسًا عادلًا لما قامت بها مجموعتنا والموسم الذي قاموا به.".

وأتم "بالطبع لا يمكنني أن أجلس هنا وأرفع يدي فقط وأقول أن هذا ليس جيدًا بما يكفي لمانشستر يونايتد ولكن قياسًا بأزمة اللاعبين لدينا، فإن لاعبينا قاموا بعمل مميز حقًا.".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يُقاسي إصابات كثيرة هذا الموسم آخرها نجمه الأول ماركوس راشفورد، إلى جانب بول بوجبا وسكوت ماكتوميناي وغيرهم.

كما يجدر الإشارة إلى أن الهزيمة من بيرنلي هي الهزيمة الرابعة خلال 7 مباريات خاضها المانيو منذ بداية عام 2020 في مختلف البطولات.