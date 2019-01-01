سولشاير: مانشستر يحتاج تدعيمات ولا نفكر في المربع الذهبي

تحسن في الأسابيع الأخيرة بمردود الفريق

أكد أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، أن فريقه بحاجة لعدد من اللاعبين الجدد في الانتقالات المقبلة، وشدد على أنه لا يفكر حالياً في بلوغ المربع الذهبي.

نتائج يونايتد تحسنت في الأسابيع الأخيرة بعد عودة الانتصارات، وآخرها مساء الخميس على حساب ألكمار برباعية نظيفة بالدوري الأوروبي.

وقال النرويجي بعد المباراة للمراسلين: "نبحث عن تدعيمات بعدة مراكز، لو قارنت الفريق مع البقية ستلاحظ الفارق، نحتاج لاعبين أو ثلاثة حتى نتمكن من المداورة".

وأضاف: "لا أفكر في ديسمبر بالمربع الذهبي على الإطلاق، هناك مباريات عديدة في الأشهر المقبلة بعد، نحتاج للاستمرار في تطوير هذا الفريق والنتائج ستأتي".

واستمر سولشاير: "الفوز على سيتي كان رائعاً ولكن أصبح من الماضي الآن، نريد حصد النقاط واستغلال الفترة المضيئة التي نعيشها، خصوصاً في ملعبنا".

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وعن مواجهة إيفرتون: "تحسن فريقهم مع وصول فيرجسون، شاهدت لقاء تشيلسي، هذا فريق سيأتي هنا ويصعب الحياة علينا، العام الماضي خسرنا أمامهم بفارق كبير، ولكن الآن هذا فريق مختلف".

ويستضيف مانشستر يونايتد إيفرتون مساء الأحد لحساب الجولة السابعة عشر من البريميرليج.