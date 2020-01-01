سولشاير: ماجواير تعرض لكدمة في الكاحل والجميع يقدر روني

سولشاير يوضح إصابة ماجواير

أوضح أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أن هاري ماجواير مدافع الفريق، تعرض لكدمة في الكاحل أبعدته عن مواجهة عن ديربي.

وحقق مانشستر يونايتد فوزاً بثلاثية نظيفة، على حساب ديربي في ختام مباريات الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات عقبت اللقاء: "كان هناك بعض اللحظات المخيفة في بداية المباراة، ولكن أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، وسجلنا وكان هذا شعوراً جيداً".

المزيد من الفرق

وأضاف: "لوك شاو يتحسن وهو في حالة جيدة الآن، إنه يستحق ما عليه الآن بعد معاناته من الإصابة".

وواصل: "عندما يكون لديك مهاجم، أنت تريده أن يكون سعيداً وواثقاً من نفسه، إيجالو مختلف ويسجل لنا الأهداف الجيدة".

وتطرق المدرب النرويجي، للحديث عن واين روني زميله السابق ولاعب ديربي: "الكل يحب روني، وكل الجماهير تحبه ويقدرون ما فعله لعب بشكل جيد".

وعن إصابة ماجواير، قال سولشاير: "تعرض لكدمة في كاحله، نأمل أن يلعب أمام مانشستر سيتي، أعتقد أنه سيكون على ما يرام".

جدير بالذكر أن الشياطين الحمر، سيلعبون أمام نوريتش سيتي في ربع نهائي كاس الاتحاد الإنجليزي يوم 21 مارس الحالي.