سولشاير: لست قلقًا من الإقالة وهذا رأيي في مواجهة مورينيو

ويكشف آخر مستجدات إصابة بوجبا

ادعى مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، بأنه ليس قلقًا على مستقبله في "مسرح الأحلام"، وذلك في حديثه الروتيني على هامش صدام توتنهام المقرر له مساء الأربعاء في جولة منتصف الأسبوع في البريميرليج.

ويمر زعيم الإنجليز على المستوى المحلي، بواحدة من أسوأ مراحله في العصر الحديث، باحتلاله المركز التاسع في جدول الترتيب العام، على بعد ثماني نقاط من تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال الموسم المُقبل، وهي أسوأ بداية للنادي في آخر 3 عقود.

وفي رده على سؤال حول ما يتردد عن إمكانية إقالته بسبب وضع مانشستر المأساوي الحالي، فأجاب "لا. هذا لا يجعلني قلقًا على مستقبلي، كل ما في الأمر أنني أركز على عملي وما يمكنني فعله، وأتطلع للمباراة التالية، والأمور تبدو وكأنها رحلة طويلة المدى".

وأضاف "ليس من اللطيف أبدًا أن ترى زملاء المهنة يفقدون وظائفهم في فترة زمنية قصيرة للغاية، وبعضهم لا يعرف سبب الإقالة. بوجه عام أحيانًا يحالفك الحظ وأحيانًا أخرى لا، لكن هذا (النتائج غير المقنعة) لا يجعلني أشعر بقلق مضاعف على مستقبلي في ديسمبر".

وعن مواجهة مدرب الفريق السابق جوزيه مورينيو، الذي يستعد لزيارته الأولى لملعب "أولد ترافورد" كمنافس منذ طرده من النادي في ديسمبر الماضي، قال "لا أظن أن اسم مدرب الفريق المنافس سيغير الحافز، كما ذكرت هم يعلمون أن الأمر يتعلق بالتحسين والتطور كل يوم في التدريب والتحرك بشكل صحيح في الملعب، لنجني الثمار على المدى البعيد، ومباراة الأربعاء ستكون مختلفة".

كما سُئل عن آخر مستجدات إصابة لاعبه الفرنسي بول بوجبا الغائب عن الفريق منذ أواخر سبتمبر الماضي "ليس لائقًا لكنه ليس بعيدًا، من الواضح أنه يعمل بجد في الآونة الأخيرة، لذلك دعونا ننتظر لنرى كم سيستغرق من الوقت ليعود للعب مرة أخرى".

وبخصوص ما يتردد عن اهتمام النادي بأكثر من لاعب في الميركاتو الصيفي، وفي مقدمتهم كريستيان إريكسن وبراوت هالاند، قال "لا أريد التحدث عن هذا الأمر، لكن عندما نستعيد سكوت (مكتوميناي) وبول بوجبا سنشعر بالراحة في وسط الملعب، وغياب 3 لاعبين مهمين لفترات طويلة أثر علينا بشكل سلبي".

وعن الطريقة التي سيستقبل بها مورينيو في معقل الشياطين الحمر "سيحظى باستقبال جيد، هذا بحكم معرفتي بالنادي، حتمًا سيتذكرون الفترة التي قضاها هنا وفوزه بالبطولات، لذا أنا متأكد بنسبة 100% أن جماهيرنا ستحسن استقباله".