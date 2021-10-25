سولشاير لا يزال بمأمن وكونتي يحدد شروطه لتدريب يونايتد

الأحداث تتسارع في مانشستر يونايتد.

أصبح مستقبل النرويجي أولي جونار سولشاير في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي محل شك كبير، خاصة بعد السقوط بخماسية أمام ليفربول في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وبدأت التقارير الصحفية تتحدث عن المدربين الذين يمكن أن يخلفوا سولشاير في تدريب مانشستر يونايتد، ويعد الإيطالي أنطونيو كونتي على رأس قائمة المرشحين.

الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو أكد أن إدارة يونايتد لم تجتمع مساء الأحد لتقرير مصير سولشاير، وأن القرار النهائي سيكون خلال الساعات أو الأيام المقبلة، وأن لا يزال محميًا من الإدارة حتى الآن.

وكشف رومانو أن الشائعات التي تؤكد أن أنطونيو كونتي لا يفكر في تدريب يونايتد ليست صحيحة، لكن لا توجد اتصالات رسمية حتى الآن.

من هم أبرز المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد؟

دنكان كاسلز، الصحفي الذي يعمل في صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية، وفي البودكاست الخاص به، حلل المرشحين المحتملين لخلافة سولشاير في تدريب مانشستر يونايتد.

وقال كاسلز: "يوجد اثنان من المرشحين على رأس القائمة، وهما بدون عقد، ومن المتاح لمانشستر يونايتد الحصول على أحدهما دون تعويض مالي، أحدهما هو زين الدين زيدان، والآخر هو أنطونيو كونتي".

ما هي شروط كونتي لتدريب يونايتد؟

ومع ذلك، أشار كاسلز إلى أن كونتي هو أكثر من يحظى بتأييد في إدارة مانشستر يونايتد، لكن المدرب الإيطالي يمتلك شرطًا هامًا.

وقال كاسلز: "موقف كونتي، كما أخبروني، هو أنه مهتم بالمنصب، ولكن ليس بدون شروط".

وأضاف: "عندما يختار كونتي فريقه التالي، فإنه يريد الذهاب إلى نادٍ يمكنه الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "إنه يريد أن يُظهر أنه أحد أفضل المدربين في العالم، ولذلك فهو يعلم أنه يجب عليه الفوز بدوري الأبطال".

من جانبها، كشفت صحيفة "مانشستر إيفيننج نيوز" أن كونتي يرغب في الحصول على تطمينات من إدارة يونايتد تجاه النادي، وأنه لا يشعر باليقين بشأن عملية صنع القرار في النادي.

ويرغب كونتي أن يعرف بشكل واضح التسلسل الهرمي للقيادة في يونايتد، خاصة وأن إد وودوارد المدير التنفيذي تقدم باستقالته بعد انهيار مشروع "السوبرليج"، وحتى الآن لم يؤكد يونايتد موعد مغادرته أو هوية خليفته.

ما هي الخيارات الأخرى أمام كونتي؟

في الوقت الحالي، فإن كونتي لا يتولى تدريب أي فريق منذ رحيله عن إنتر الإيطالي في نهاية الموسم الماضي.

وينتظر كونتي فرصته حاليًا، ويبدو أن أولويته ستكون الفوز بدوري الأبطال، وهو اللقب الوحيد الذي لم يحصل عليه.

أما على المستوى المحلي، فإنه نجاحه لا يُقارن، حيث فاز بالدوري الإيطالي مع إنتر ويوفنتوس، والدوري الإنجليزي مع تشيلسي.

اقرأ أيضًا

​