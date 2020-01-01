سولشاير: راشفورد إنسان عظيم

وصف دقيق حقًا..

كال أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، المديح للاعبه ماركوس راشفورد بعد مساهماته السياسية الأخيرة، واعتبر أنه "إنسان عظيم" وقام بخطوات مذهلة لا يمكن تصديقها.

تصريحات سولشاير تنبع من الحملة التي شنها راشفورد ضد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، لإثنائه عن قرار إلغاء الوجبات المدرسية للمحتاجين خلال العطلة الصيفية كجزء من مجابهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

راشفورد كان يومًا من المحتاجين وعاش لفترة يتناول هذه الإعانات لمحاربة فقره، وبعدما أعلن جونسون إلغائها، ما كان به سوى أن روى قصته ومدى معاناته وقاد حملة لإعادتها، وفي النهاية رضخت الحكومة وقررت إلغاء قرارها السابق.

المزيد من الفرق

سولشاير في تصريحات صحفية قال "ما فعله ماركوس لا يُصدق، دائمًا ما كان إنسانًا عظيمًا، وعندما ظهر ذلك في الأكاديمية، منحه النادي الفرصة للعب في الفريق الأول، بالطبع رأينا الموهبة، لكنك في حاجة أن تكون إنسانًا جيدًا لتُفتح الأبواب في وجهك".

كما أضاف "لقد غيّر حياة العديد من الأطفال هذا الصيف، وهو أمر أكثر أهمية من أي مباراة كرة قدم سيلعبها على الأرجح، آمل أن يتمكن من الاستمرار دائمًا فيما يفعله الآن".

جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق ليونايتد والحالي لتوتنهام، أثنى هو الآخر على راشفورد قبل مواجهته يوم الجمعة، حيث نعته بأنه "إنسان عظيم ذات مبادئ" وقام بتحيته على حملته المميزة.

كرة القدم الإنجليزية عادت يوم الأربعاء الماضي بمباراتي شيفيلد يونايتد وأستون فيلا ومانشستر سيتي وآرسنال، على أن يلعب يونايتد مباراته الأولى يوم الجمعة في لندن أمام توتنهام لحساب الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجدير بالذكر أن راشفورد الذي يبلغ من العمر 22 عامًا قد خاض هذا الموسم 31 مباراة في مختلف المسابقات مسجلًا 19 هدفًا وممُررًا لست تمريرات حاسمة أخرى، ويتوقع أن يقود كتيبة سولشاير أمام كتيبة مدرب السابق، مورينيو.