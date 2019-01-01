سولشاير: جرينوود مهاجم قناص ويشبه روني بشكل كبير

جرينوود تألق الليلة أمام ألكمار

شبه أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، ماسون جرينوود لاعبه، بواين روني أسطورة مانشستر يونايتد السابق.

وحقق مانشستر يونايتد فوزاً عريضاً على ألكمار الهولندي، برباعية نظيفة في ختام دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وقال سولشاير في تصريحات عقبت اللقاء: "أخبرت اللاعبين بين الشوطين، بأن يتحلوا بروح مانشستر يونايتد ويلعبوا بطريقتنا".

وواصل: "في الشوط الثاني، تغير الإيقاع وقمنا بمزيد من التمريرات للأمام وضغنا وسجلنا أهدافنا".

وتطرق المدرب النرويجي، للحديث عن مهاجمه الشاب جرينوود وقال: "إنه مهاجم هداف من طراز فريد، توقع منه أن يحصل على الكرة في منطقة الجزاء".

ماتا: لم يكن لدينا إيقاع في الشوط الأول وجرينوود هداف بالفطرة

وأكمل: "إنه رائع في صناعة الفرص فهو يقدر على خلق مساحة لنفسه، إنه مثل نوعية واين روني، أنا حقيقي مسرور لأجله.

جدير بالذكر أن جرينوود، كان نجم مباراة الليلة، بعد تسجيله هدفين، وحصوله على ركلة جزاء سجل منها زميله ماتا الهدف الثالث، بينما سجل أشلي يونج الهدف الأول للشياطين.