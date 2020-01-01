سولشاير بعد خماسية بورنموث: مانشستر يونايتد ممتع ومثير

علينا أن نبني على ذلك..

أبدى أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، رضاه البالغ عن أداء فريقه أمام بورنموث ناعتًا ما قدمه الشياطين الحمر في المباراة على الصعيد الهجومي بـ"الممتع والمثير".

ومنذ العودة من توقف فيروس كورونا ويقدم يونايتد أداءً استثنائيًا مع سولشاير، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في واحدة فقط أمام توتنهام، لتنتعش حظوظه في حجز مركز في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

خماسية في شباك الضيوف بورنموث مساء السبت مع تألق معتاد من الثنائي برونو فيرنانديش وبول بوجبا، وبالنسبة لسولشاير، فإن ما يُقدم حاليًا ينبغي أن يكون نواة للبناء عليه مستقبلًا.

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المدرب النرويجي في تصريحات بعد المباراة قال "ممتع للغاية ما قدمناه من أداء هجومي، من المخجل ألا يتواجد جماهير في المدرجات، إذا تواجدوا أظن أنه كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

كما أضاف "لم نضغط، لم نُغير طرقنا المعتادة وكُنّا صبورين. خط هجومنا كان مثيرًا، لدينا لاعبون يصنعون الفرص لهم لكن لا تنسى أن لديهم السرعة والمهارة أيضًا".

وتابع "إنه لأمر سيئ جدًا ألا يتمكن مشجعونا من التواجد في المدرجات وتحفيز اللاعبين بصورة إضافية".

"ماسون جرينوود هو أحد أفضل اللاعبين الذين يمتلكون اللمسة الأخيرة ممن تعاملت معهم ورأيتهم، إنه هادئ للغاية ويعرف أين يتواجد لوضع الكرة في الشباك سواءً في التدريبات أو هنا أو في منزله".

وأتم "علينا أن نبني على ذلك، أمامنا الكثير من المباريات الكبيرة ونحتاج إلى الانتصارات الكبيرة لأننا نعلم أن فارق أهدافنا الحالي ليس الأعظم. ثقتنا في أنفسنا عالية ونجنيها هي والطاقة من النتائج والأداء".

وعلى صعيد متصل، تحدث ماركوس راشفورد، مهاجم يونايتد الذي سجل هدفًا في خماسية بورنموث من ركلة جزاء قائلًا "استمتعنا بالمباراة اليوم، بالطبع إنها أوقات مثيرة، لا يهم من يسجل طالما أننا نحرز ونجمع النقاط ونتقدم في جدول الترتيب".

"من الإيجابي دائمًا للفريق أن يسجل المهاجمون، من المهم الآن أن نمضي قدمًا في طريقنا حتى نهاية الموسم. جرينوود؟ يمكنه التسجيل بالقدم اليمنى واليسرى، لا أريد التركيز عليه كثيرًا، دعه يلعب كرة القدم، إنها حقًا مكافأة كبيرة للفريق أن يتواجد معنا".

الجدير بالذكر أن يونايتد قد ارتقى مؤقتًا للمركز الرابع برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن تشيلسي لحين خوض البلوز مباراتهم مع واتفورد لحساب نفس الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز.