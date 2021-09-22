سولشاير بعد السقوط أمام وست هام: سددنا 27 مرة دون فائدة

سولشاير يعبر عن إحباطه بعد توديع كأس الرابطة الإنجليزية بالخسارة أمام وست هام.

ودع مانشستر يونايتد منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين من الدور الثالث بخسارته أمام وست هام بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد".

مانشستر يونايتد تلقى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة عن طريق مانويل لانزيني، ورغم المحاولات العديدة من جانب "الشياطين الحمر" في العودة إلا أنها لم تسفر عن أهداف في مرمى الضيوف.

أولى جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عبر عن إحباطه من الخسارة بعد المباراة، مؤكدًا أنه رغم سيطرة فريقه الكاملة، إلا أن الإحصائيات لا تعني شيئًا في كرة القدم.

وقال سولشاير في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية بعد المباراة: "افتقرنا إلى التسجيل، البداية كانت بطيئة مرة أخرى، ونحتاج إلى معالجة ذلك، وأثناء ذلك سجلوا هدفًا".

وأضاف: "بعد الهدف لعبنا بشكل جيد لفترات طويلة، وحصلنا على العديد من الفرص، لكن الإحصائيات لا تعني شيئًا، عندما تسدد الكرة 27 مرة دون جدوى، فإن ذلك يؤكد أن الفريق حاول".

وتابع: "لقد قمنا ببناء الضغط، ميسون جرينوود ضغط بشكل جيد، لكن في بعض الأحيان لا يؤدي الضغط إلى أي شيء".

وأكمل: "في آخر ست أو سبع دقائق في المباراة الفريق كان متحمسًا، وكان من الممكن أن نسجل هدفين".

وقال النرويجي عن التحكيم: "أفضل عدم الإفراط في الحديث عن ذلك، لكن كانت لدينا ركلة جزاء مرة أخرى لصالح جيسي لينجارد".

وأردف: "نحن نريد الاستمرار، لكن هذا موسم طويل، لا يمكن أن نلوم اللاعبين على ما قدموه، ولدينا مباريات كبيرة قادمة".

واختتم سولشاير تصريحاته قائلًا: "أمامنا رحلة طوال على مدار الموسم، لدينا الكثير من المباريات، وعلينا مواصلة عملنا، ونحاول تحقيق النتائج، لقد خرجنا من كأس الرابطة، والأمر ليس رائعًا، لكن التركيز الآن على المباراة القادمة".

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