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الدوري الإنجليزي الممتاز

سولشار يواصل كتابة التاريخ ويعادل رقم فيرجسون

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(C)Getty Images
10 مباريات بلا هزيمة تحت قيادة النرويجي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للبريميرليج.

 

سجل هدف الفوز ماركوس راشفورد في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة حاسمة من بول بوجبا.

لا يزال قطار أولي جونار سولشار المدرب المؤقت للشياطين الحمر يسير بلا توقف تقريباً، إذ جمع 4 نقاط أكثر من أي فريق آخر منذ وصوله، بـ22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل وحيد.

ولم يخسر الفريق حتى الآن أي مباراة تحت قيادة سولشار، بـ9 انتصارات وتعادل وحيد في جميع المسابقات أي 10 مباريات بلا هزيمة، حيث سجل 25 هدفاً وتلقى 7 وخرج بـ4 شباك نظيفة.

أخيراً حقق يونايتد 5 انتصارات خارج ملعبه على التوالي في جميع المسابقات، لأول مرة منذ أكتوبر 2012 تحت قيادة سير أليكس فيرجسون.

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يذكر أن الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى 48 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن تشيلسي الرابع، ونقطة عن آرسنال السادس مؤقتاً والذي يلاقي مانشستر سيتي اليوم.

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