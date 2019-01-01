سولشار يكشف عن الموعد النهائي لعودة بوجبا من الإصابة

المدرب النرويجي يزف بشرى سارة لمشجعي مانشستر يونايتد

كشف المدير الفني لمانشستر يونايتد أوليه جونار سولشار عن الموعد النهائي لعودة الفرنسي بول بوجبا من الإصابة التي يكافح معها منذ أكثر من شهر.

وأكد المدرب النرويجي أن بطل العالم يسير بخطى ثابتة نحو الموعد المحدد لعودته، لافتًا إلى أنه سيكون لائقًا بنسبة 100% قبل دخول شهر أعياد الميلاد –ديسمبر-.

وقال مباراة اليونايتد ضد بارتيزان بلجراد الصربي، قال سولشار للصحفيين "لقد قال بوجبا أنه لن يستغرق وقتًا طويلاً ليعود مرة أخرى، سيبذل كل ما في وسعه في فترة العطلة الدولية على أمل أن يعود بعدها".

أما قائد الفريق أشلي يونج، فقال "إنه لأمر مخيب للآمال أن تفتقد بوجبا، لكن من يلعب مكانه يؤدي بشكل جيد، لكن عودته ستكون رائعة ومفيدة في المنافسة على مكان في التشكيلة الأساسية".

العلاقة كانت سيئة للغاية بين اللاعب والمدرب! 🤦‍♂️



ما الذي جعل بيندتنر يقوم بتوجيه أقبح الشتائم إلى أرسين فينجر؟😱🤔 pic.twitter.com/vbvOkuiQC4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 6, 2019

ويسعى مانشستر يونايتد للتغلب على أحزان هزيمته الأخيرة التي مني بها على يد بورنموث في الجولة الحادية عشر للبريميرليج، وذلك بتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه الصربي قبل أن يستضيف برايتون يوم الأحد المُقبل في آخر لقاء للفريق قبل عطلة نوفمبر الدولية، بهدف استعادة نغمة الانتصارات والهروب من مركزه الحالي العاشر في جدول ترتيب أندية البريميرليج.