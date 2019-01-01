سولشار يكشف سر غياب راشفورد ويُلمح لاستمراره في مانشستر يونايتد

المدرب النرويجي فاز في 9 مباريات وتعادل في واحدة مع الشياطين الحمر فهل يبقى بعد نهاية الموسم؟

ألمح أولي سولشار المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، لرغبته في الاستمرار مع النادي الإنجليزي كمدرب دائم.

النرويجي تولى مهمة تدريب الشياطين الحمر في ديسمبر الماضي، خلفاً للبرتغالي المُقال جوزيه مورينيو.

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سولشار قاد يونايتد لسلسة من النتائج الإيجابية والمستوى المبهر، بالفوز في تسع مباريات من أصل 10.

وقال نجم اليونايتد السابق عن احتمالية استمراره:"الأمر لا يتعلق ببقائي أو رحيلي، بالطبع مانشستر يونايتد يعد مكاناً الجميع يريد الاستمرار فيه".

وأضاف:"المسمى الوظيفي الحالي لي هو مدرب مؤقت حتى الصيف، وإعادة الفريق للطريق الصحيح وتحسين النتائج، أستمتع بكل دقيقة لي هنا وسأفعل كل ما لدي لاستغلال أي فرصة".

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وأما عن التعادل الوحيد أمام بيرنلي:"شعرت وكأنها هزيمة، 4 دقائق قبل نهاية المباراة كنا متأخرين بفارق هدفين، ولكن الشخصية القوية ساعدتنا على العودة.

وتابع:"الجماهير كان لها دوراً كبيراً في قلب الأمور لصالحنا بالعديد من المباريات".

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غياب راشفورد أمام فولهام:"يعاني من إصابة خفيفة بالقدم تعرض لها أمام ليستر وقررت إراحته".

تصريحات سولشار تأتي قبل المواجهة الهامة لفريقه اليوم السبت ضد فولهام، وهو يحتل المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي بـ48 نقطة.