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الدوري الإنجليزي الممتاز

سولشار يُعادل رقم مورينيو التاريخي مع مانشستر يونايتد

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رقم إيجابي للمدرب الجديد للشياطين الحُمر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق مانشستر يونايتد انتصاره الثالث على التوالي تحت قيادة مدربه الجديد أولي جونار سولشار، حين هزم بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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وتولى سولشار مهمة تدريب الشياطين الحُمر بعد إقالة جوزيه مورينيو بداية الشهر الجاري، وقد تمكن من الانتصار في مبارياته الثلاثة الأولى في البريميرليج حين هزم كارديف سيتي 5-1 وهدرسفيلد تاون 3-1 وأخيرًا بورنموث مساء اليوم الأحد.

ليُصبح بذلك ثالث مدرب في تاريخ اليونايتد يتمكن من افتتاح مشواره التدريبي مع الفريق بـ3 انتصارات، وقد حقق ذلك الإنجاز قبله الثنائي مات بوسبي وجوزيه مورينيو.

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وعمل بوسبي مع اليونايتد خلال الفترة من عام 1945 حتى 1969 وحقق خلالها الكثير من الإنجازات والألقاب، وعاد للفريق في فترة ثانية لم تمتد سوى لعدة أشهر منذ ديسمبر 1970 حتى يونيو 1971.

ورفع الفريق رصيده من النقاط إلى 35 نقطة يُقلص بهم الفارق مع آرسنال إلى 3 نقاط فقط، وسيواجه نيوكاسيل مساء الأربعاء القادم ضمن الجولة الـ21 للبطولة.

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