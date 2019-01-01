سولشار يرسل سانشيز إلى رديف مانشستر يونايتد

هل يرحل سانشيز عن الشياطين الحمر؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

قرر أوليه جونار سولشار، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، إرسال أليكسيس سانشيز إلى الفريق الرديف بعد خروجه من حساباته.

روما الإيطالي يرغب في الحصول على خدمات سانشيز على أن يدفع مانشستر يونايتد جزءًا من راتبه.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ سولشار لا يرى أهمية لمشاركة سانشيز مع الفريق بعد تراجع مستواه وفشله في تسجيل الأهداف بآخر 16 مباراة.

وأوضحت أنّ المدرب النرويجي سعيد بما يقدمه دانيال جيمس مع الفريق والذي سجل الهدف الرابع ضد تشيلسي في الجولة الأولى من البريميرليج.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ جرينوود سوف يكون بديل جيمس مما يعني خروج سانشيز بالكامل من حسابات المدرب.

وفي حال فشل الشياطين الحمر في بيع التشيلي فقد يتدرب مع الرديف كما حدث مع باستيان شفاينشتايجر خلال فترة جوزيه مورينيو.

جدير بالذكر أنّ سانشيز يحصل على أعلى راتب في مسرح الأحلام بواقع نحو 500 ألف إسترليني في الأسبوع.