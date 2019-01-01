سولشار: لن ننسى عظمة دي خيا والتعادل مع تشيلسي عادل

تعرف على تصريحات سولشار حول دي خيا بعد التعادل بين مانشستر يونايتد وتشيلسي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد أوليه سولشار، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنّ الفريق يتراجع بصورة واضحة في الشوط الثاني كما دافع عن ديفيد دي خيا، حارس مرمى الفريق.

مانشستر يونايتد تعادل بهدف لمثله أمام تشيلسي ليفقد فرصته لاحتلال المركز الرابع.

وقال سولشار في تصريحات عقب المباراة: "كنا نرغب في الفوز بالمباراة والفريق بدأ بصورة جيدة للغاية وصنعنا العديد من الفرص ووصلنا كثيرًا لمرمى تشيلسي، لكن تراجعنا في الشوط الثاني".

وتابع: "المباراة كانت رائعة والفريقان كانا يستطيعان الفوز لذلك التعادل نتيجة عادلة، وعلينا الآن التركيز في الفترة المقبلة وتصحيح الأمور".

✍️ تحليل | دي خيا يفسد ما يفعله سولشار ولعنة المركز الرابع مستمرة



أبرز النقاط الفنية من مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي 🧐👇 https://t.co/ZAsMmx7Cw8 pic.twitter.com/ra6QSvMQA6

— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 28, 2019

وحول خطأ ديفيد دي خيا الذي جاء من الهدف، علّق سولشار: "إنّه عظيم وقدّم الكثير للفريق وأنا واثق من قدراته ونجاحه معنا في الفترة المقبلة".

واختتم: "مباراة اليوم نسخة مما حدث ضد مانشستر سيتي فقد بدأنا بصورة جيدة ولكن فقدنا الإيقاع بعد ذلك، الفرق فقط أننا سجلنا".



جدير بالذكر أنّ الموسم الحالي هو الأسوأ لدي خيا رقميًا، إذ لم يخرج دون استقبال أي هدف على ملعب "أولد ترافورد" في البريميرليج سوى مرتين فقط.