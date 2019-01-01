سولشار: لا داعي للفزع ولن نُغير كل شيء بعد الخسارة من باريس

المدرب النرويجي يتطلع للعمل بنفس الطريقة قبل اللعب أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

أكد أولي سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، أنه لا يوجد أي داعي للفزع بعد الخسارة من باريس سان جيرمان.

المدرب النرويجي جاء بعد المُقال جوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي، ليقود الفريق لانتفاضة على جميع المستويات.

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مانشستر لعب 11 مباراة مع سولشار فاز في 10 تعادل بمباراة أخرى، قبل أن يخسر الثلاثاء الماضي من باريس بثنائية نظيفة، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال سولشار عن رد فعل فريقه:"خسارة مباراة واحدة ليس سبباً للفزع وتغيير العقلية وكل شيء".

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وأضاف:"نحتاج للعمل بنفس الطريقة التي نتبعها الآن في لعب كرة القدم، ودخول المباريات بنفس الطريقة".

وتابع:"نريد الذهاب إلى مباريات تشيلسي وليفربول وتطوير أنفسنا للظهور بأعلى أداء ممكن أمام الفرق الكبيرة".

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واستكمل النرويجي:"كان شعوراً مختلفاً بعد مباراة باريس، أكره الخسارة وكذلك اللاعبين، ولكن لا داعي للحديث كثيراً عن ما حدث".

تصريحات سولشار تأتي قبل مواجهة تشيلسي يوم الإثنين المقبل، في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.