سولشار يضع ثقته في بوجبا وسانشيز ويعد بمزيد من الصفقات

مانشستر يستعد للموسم الجديد في أستراليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، سعيه لبناء فريقه حول لاعبه بول بوجبا والمراهنة على تألق أليكسيس سانشيز.

بوجبا كان أعلن صراحته رغبته بخوض تحدي جديد، وسط اهتمام من ريال مدريد ويوفنتوس، بينما عانى سانشيز مع يونايتد منذ انضمامه من أرسنال.

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وقال سولشار في تصريحات نقلتها "سكاي": "بول لاعب وشخص رائع ومحترف، أعرفه منذ فريق الرديف ونملك علاقة رائعة، دائماً أقول إذا كان معك عليك بناء الفريق حوله ورأيي لم يتغير".

وأكمل: "سانشيز نعرف إمكانياته، يجب أن نجد طريقة لنعيده للتألق لأنه لاعب من أهل القمة ويمكنه تسجيل 20 هدفاً بسهولة، نريده أن يعود للتسجيل، رأينا ما فعله في كوبا أمريكا، عانى من الإصابات هنا".

وأردف النرويجي: "لا أفهم عقلية اللاعبين الذين يرغبون بالمغادرة، ولكنهم لم يحضروا الفريق في الانتصارات، أريد أن أقود الفريق للانتصارات".

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هكذا علق سولشاير بشأن هذا الأمر 🗣️ pic.twitter.com/IdUZf9TT9l — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

وحول الصفقات: "نتابع لاعبين أو ثلاثة، ولكن يجب التركيز على الراحلين أيضاً لأن لو غادر لاعبين يجب تعويضهم، سعيد بضم جيمس وأرون وكنت مصراً على ضمهما".

يونايتد يتواجد حالياً في أستراليا في جولته التحضيرية للموسم القادم.