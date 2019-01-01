سولشار بعد ثلاثية برايتون: كنا بحاجة للفوز وهذا ما ينقصنا

المدرب النرويجي يتنفس الصعداء بالتغلب على أحزان هزيمة الأسبوع الماضي

تنفس مدرب مانشستر يونايتد أوليه جونار سولشار الصعداء، بالتغلب على أحزان هزيمة الأسبوع الماضي أمام بورنموث، وذلك بتحقيق الفوز على برايتون بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للبريميرليج.

وبعد المباراة قال المدرب النرويجي للصحفيين "كان يتعين علينا تسجيل المزيد من الأهداف، لكن بوجه عام، قدمنا مباراة ممتازة، وكنت سعيدًا بالطريقة التي كنا نهاجم بها".

وعن تألق مهاجمه الفرنسي أنطوني مارسيال، قال "صحيح لم يحالفه التوفيق للتسجيل، لكنه قدم مباراة أكثر من رائعة، أيضًا براندون ويليامز كان في حالة جيدة جدًا، لقد عبر عن نفسه بشكل رائع ومن الواضح أنه يريد تثبيت أقدامه مع الفريق".

وختم "لا نهتم بجدول ترتيب أندية البريميرليج في الوقت الراهن، ما نحتاجه هو مواصلة التحسين والاستمرار في حصد النقاط، بعدها سنرى أين نحن".

فأل خير لجمهور الريدز 🔴



📊 ليفربول لم يخسر في 232 مباراة في أنفيلد بالدوري كان قد تقدم فيها بهدفين أو أكثر



✅ فاز في 227 مباراة

🤝 وتعادل في 5 pic.twitter.com/JCA7vAt1hY — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 10, 2019

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد قفز إلى المركز السابع بوصوله للنقطة الـ16، على بعد نقطة من شيفيلد يونايتد وآرسنال أصحاب المركزين الخامس والسادس، فيما تراجع برايتون إلى المركز الحادي عشر بتجمد رصيده عند 15 نقطة.