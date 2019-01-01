سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب

سولشار يشبه أليكسيس سانشيز بزجاجة الكاتشب في مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

دافع المدرب النرويجي أولي جونار سولشار المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن نجم الفريق التشيلي أليكسيس سانشيز، بعد الانتقادات الموجهة له.

وكان من المتوقع أن ينفجر أليكسيس سانشيز بعد رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على غرار ما حدث لبول بوجبا وأنتوني مارسيال.

ولكن أليكسيس سانشيز ظل كما هو، ليتعرض للانتقادات مرة أخرى بسبب سوء مستواه أمام حصوله على أعلى راتب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحد المهاجمين الرائعين في كرة القدم، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/9qK0NisTWZ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ فبراير ٢٠١٩

ودافع سولشار عن لاعبه أمام الصحافة، حيث شبهه بزجاجة الكاتشب، تلك التي من الممكن ألا تعطي شيئًا إلا بعد فترة متواصلة من الضغط عليها.

وقال سولشار: "أليكسيس سانشيز يشبه زجاجة الكاتشب، من الممكن أن يتم الضغط عليها ولا تعطي شيئًا، ولكن بعد فترة تعطيك كل ما لديها"

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يذكر أن أولي جونار سولشار كان قد دافع عن جميع لاعبيه الذين تعرضوا للانتقادات في الفترة الأخيرة من قبل الصحافة الإنجليزية.