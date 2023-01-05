سولديفيلا .. شريك برشلونة الذي كاد يقصي "البلوجرانا" من كأس الملك!

أوريول سولديفيلا كان على مقربة من كتابة التاريخ مع إنتر سيتي وإقصاء برشلونة من دور الـ32 في بطولة كأس ملك إسبانيا.

نصب المهاجم الشاب أوريول سولديفيلا لاعب نادي إنتر سيتي نفسه نجمًا فوق العادة خلال فوز برشلونة على فريقه بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت الناديين مساء الأربعاء ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

سولديفيلا، البالغ من العمر 21 عامًا، تمكن من تسجيل "هاتريك" في شباك برشلونة، وكان قريبًا من مساعدة إنتر سيتي على إقصاء "البلوجرانا" مبكرًا من كأس الملك.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت عن مفاجأة غير متوقعة بشأن سولديفيلا، حيث أكدت أن اللاعب كان متواجدًا في أكاديمية "لا ماسيا" خلال الفترة من 2018 وحتى 2020، كما أنه أحد المساهمين في النادي الكتالوني.

وقال اللاعب الشاب في تصريحات ما بعد المباراة التي نقلتها الصحيفة الإسبانية: "أنا برشلونة منذ أن ولدت، وشريك في النادي، واليوم هو حلم، كنت سعيدًا جدًا عندما سجلت الهدف الأول، ومع الهدفين الثاني والثالث لم أصدق ما حدث".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا بما قدمه الفريق اليوم، وطلبت قميص رافينيا، كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لكنها كانت متكافئة في النهاية، كنا ممتازين وغادرنا ورؤوسنا مرفوعة".

أوريول سولديفيلا كان قريبًا من تكرار إنجاز توني مادريجال لاعب نادي نوفيلدا، والذي سجل هو الآخر "هاتريك" في شباك برشلونة في الدور الأول من كأس ملك إسبانيا لموسم 2002-2003، وقاد فريقه حينها لتخطي "البلوجرانا" بنتيجة 3-2.