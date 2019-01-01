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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

سولاري: الإصابات سبب التعادل ضد فياريال

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Getty Images
تعرف على تصريحات سولاري عقب التعادل مع فياريال في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بالليجا

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن الإصابة أثرت كثيرًا على النتيجة النهائية لمواجهة فياريال وبالأخص خروج جاريث بيل.

ريال مدريد تعادل بهدفين لمثلهما أمام فياريال في لقاء مؤجل من الجولة 17 بالدوري الإسباني.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بعد إصابة بيل وخروجه تأثرنا بصورة سلبية وخاصة بعد أن أصبح الرواق الأيمن لفياريال مفتوح".

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وتابع: "تلقينا العديد من الهجمات من أظهرة فياريال وبالأخص النيجيري سامو، لقد قدم المنافس مباراة قوية للغاية".

مدرب الملكي أوضح أنّ خروج مودريتش كان اضطراريًا بعد تعرضه للانفلونزا، كما أشاد بدور إيسكو في الشوط الثاني.

واختتم: "كان يجدر علينا قتل المباراة ولكن نتيجة 2-1 تركت الباب مفتوحًا للمنافس لكي يسجل وهذا ما حدث. أتمنى أن نتمكن من الفوز في مباراة نهاية الأسبوع".

ريال مدريد استمر في المركز الثالث برصيد 30 نقطة ووسع الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 7 نقاط.

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