الإصابات تُجبر الوصل على العودة لسوق الانتقالات

تعرض الوصل لسلسلة من الإصابات الصعبة في بداية موسم دوري الخليج العربي الإماراتي، وهو ما قد يدفعه للعودة لسوق الانتقالات من جديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يعيش الوصل ظروفًا صعبة من حيث الإصابات التي تلاحق فريقه في بداية الموسم الجديد من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وفقد النادي الإماراتي مدافعه المميز عبد الرحمن علي حتى نهاية الموسم الجاري بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليُمنى خلال مواجهة النصر في أولى جولات الدوري الإماراتي.

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وتعرض لاعبا الوصل علي سالمين وخالد سبيل لإصابات أخرى خلال مواجهة العين في الجولة الثانية من البطولة، وهو ما أجبر النادي للعودة لسوق الانتقالات في محاولة لحل تلك الأزمة وإيجاد البدلاء المناسبين.

وأوضحت المصادر الصحفية المتابعة أن الوصل يرغب في ضم إسماعيل الحدادي نجم شباب الأهلي الذي نفى تلقيه عرضًا من الإمبراطور وأكد تمسكه بالبقاء في فريقه.

وتداولت الصحف اسمًا آخرًا هو حمد الحمادي مدافع اتحاد كلباء، إذ يرغب الوصل بضمه بالإعارة حتى نهاية الموسم، ولم يصدر عن اللاعب أو الناديين أي تعليق حول الأمر.