سوريانو: شعرت بالحزن في الهلال، ولهذا فشلت التجربة

الإسباني يتحدث خلال مؤتمر تقديمه في جيرونا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى جوناثان سوريانو استياءه وحزنه لعدم نجاح تجربته مع الهلال السعودي، ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه في ناديه الجديد جيرونا.

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وكان المهاجم الإسباني قد انضم لوصيف الدوري السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوي للموسم الماضي، ورغم توقيعه لعقد يمتد لعام ونصف إلا أنه رحل عن الفريق في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي وعقب تعاقد الهلال مع جوستافو كويلار لاعب وسط فلامنجو البرازيلي.

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صاحب الـ33 عامًا أوضح أن عدم لعبه بانتظام مع الهلال وتواجده بكثرة على مقاعد البدلاء هو السبب المباشر لفشل تجربته في الدوري السعودي.

مضيفًا "لم أنجح في تجربتي مع الهلال، شعرت بالحزن كثيرًا لعدم مشاركتي كثيرًا مع الفريق وتواجدي شبه الدائم على مقاعد البدلاء. كان لابد من البحث عن مكان آخر تتوفر به فرصة اللعب بانتظام".

يُذكر أن سوريانو لعب 8 مباريات مع الهلال في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي سجل خلالها 3 أهداف، ولعب 3 مباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين لم يُحرز خلالها أي هدف.